В Витебске собака искусала 25 человек

Её отловила специальная бригада. Сейчас лаборатория ведёт исследования, чтобы определить, было ли животное больно бешенством.

Эту встречу Никита запомнил надолго. Собак он избегает с детства, но встретить злобного бродячего пса прямо на центральной городской площади подросток никак не ожидал. В сумерках, да ещё и под зонтиком девятиклассник и не заметил, как крупная черная собака вцепилась ему в ногу.

Никита Жингель, пострадавший:

Собака выглядела не домашней и была чёрного цвета с белым пятном на груди. Она внезапно выскочила и укусила меня за ногу.

Никите пришлось обращаться к врачу. И он оказался не единственным пострадавшим. С такими же травмами к медикам обратились еще 25 человек .Одиннадцать из них сразу госпитализировали.

Юрий Печерский, зав. травмотологическим пунктом Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Одиннадцать человек госпитализированы и сейчас они продолжают у нас лечение — будут проходить курс антиробической вакцинации.

Виновника ЧП уже поймали и усыпили. Верен ли диагноз «бешенство», покажут результаты анализов. В этой лаборатории уже приступили к исследованиям.

До сегодняшнего ЧП в Витебске с начала года был зафиксирован лишь один случай бешенства — у енотовидной собаки. Контроль за бездомными животными в городе усилили. Но одной бригады по отлову бродячих псов не хватает.

Алексей Старовойтов, начальник производственно-технического отдела спецавтобазы:

В последнее время мы постоянно работаем в авральном режиме. Люди работают практически каждые выходные.

Всего за год в Беларуси от укусов животных пострадали почти 25 тысяч человек. Причем, тысяча — от больных бешенством. Год назад в Могилевской области стая бродячих четвероногих напала на молодую девушку. Из-за полученных травм ей ампутировали руку. Тогда генпрокуратура потребовала от коммунальных служб ужесточить контроль за содержанием домашних животных. Владельцы должны выгуливать собак только в намордниках, на поводках и только в предназначенных для этого местах.