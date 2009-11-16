Военнослужащий на стрельбах в Гродно нарушил меры безопасности

Причиной травмирования военнослужащего на стрельбах в Гродно стало нарушение им мер безопасности. 13 ноября в 6-й отдельной механизированной бригаде Западного оперативного командования проводились плановые стрельбы.



Вячеслав Ременчик, начальник пресс-службы Минобороны Беларуси:

- Военнослужащий третьего периода срочной военной службы без команды руководителя самостоятельно осуществил передвижение в тылу огневой позиции ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. В результате он оказался на небезопасном расстоянии позади орудия. Выхлопом газа и пыжом он получил травму средней степени тяжести (перелом нижней челюсти).



Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Он был доставлен в военно-медицинский центр №1134 Вооруженных Сил. В настоящее время жизни военнослужащего ничего не угрожает.



Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает БЕЛТА.