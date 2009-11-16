Британские специалисты восстановили ленту самописца российского самолета, разбившегося в Беларуси

Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Первичный анализ записи показал, что информация, относящаяся к возникновению и развитию особой ситуации в полете 26 октября 2009 года, имеется. Качество записи – низкое, но она пригодна для дальнейшей расшифровки, сообщается на сайте.

Специалисты приступили к составлению протокола переговоров экипажа, идентификации звуковых сигналов и синхронизации записи с данными наземных средств объективного контроля.

А вот магнитная лента с параметрами полета восстановлению не подлежит. Анализ второго бортового самописца показал, что из-за высокой температуры во время катастрофы лента полностью повреждена.

Напомним, самолет авиакомпании «S-Air» вечером 26 октября потерпел крушение в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск. Он выполнял чартерный рейс из аэропорта Внуково в Национальный аэропорт Минск. На борту частного самолета находились три члена экипажа и два пассажира, все они погибли.