В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и попал в ДТП

Новости Беларуси. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью девятого октября. Сотрудники ГАИ обратили внимание на Renault. Его водитель игнорировал требования об остановке и сигналы красно-синих маячков.

Экипаж ГАИ четверть часа преследовал транспортное средство. При повороте направо Renault занесло и автомобиль врезался в припаркованную легковушку.

Водитель попытался сбежать, но был задержан через 15 метров.

25-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и не имел права на управление транспортными средствами. В отношении бесправника составлено 7 административных протоколов.