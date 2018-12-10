В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и попал в ДТП

Новости Беларуси. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию.
По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью девятого октября. Сотрудники ГАИ обратили внимание на Renault. Его водитель игнорировал требования об остановке и сигналы красно-синих маячков.
Экипаж ГАИ четверть часа преследовал транспортное средство. При повороте направо Renault занесло и автомобиль врезался в припаркованную легковушку.
Водитель попытался сбежать, но был задержан через 15 метров.
25-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и не имел права на управление транспортными средствами. В отношении бесправника составлено 7 административных протоколов.
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