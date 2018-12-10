BMW съехал в мелиоративный канал под Жлобином: погибли водитель и его мать

Новости Беларуси. В Жлобинском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем девятого декабря. 37-летний водитель BMW не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину – автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. Лед водоема проломился и транспортное средство погрузилось в воду.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля и 59-летний пассажир, который находился на заднем сидении. По информации МВД, это была мать мужчины.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза.

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