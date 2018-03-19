В Витебске нетрезвый мужчина после расставания с возлюбленной угрожал взорвать её квартиру

Новости Беларуси. В Витебске днём 18 марта в милицию сообщили о минировании подъезда.
По сведениям УВД Витебского облисполкома, саперно-пиротехническая группа обследовала подъезд и прилегающую территорию, но взрывчатые вещества или устройства обнаружены не были. Жильцов не эвакуировали.
При расследовании стало известно, что в инциденте замешана расставшаяся пара. Накануне происшествия женщина и её сожитель были в гостях. После употребления алкоголя пара поссорилась, и было решено расстаться.
Утром мужчина звонил витеблянке и настаивал на примирении, но женщина не соглашалась. Тогда её бывший пригрозил взорвать квартиру и подъезд гражданки тротилом, если она не передумает.
Милиционеры нашли угрожавшего гражданина. В крови мужчины было 3 промилле алкоголя. У витеблянки было обнаружено 2,9 промилле алкоголя.
Проводится проверка.
Зимой 2018 года в Орше мужчина угрожал взорвать бытовой газ в квартире.
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