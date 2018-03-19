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В Витебске нетрезвый мужчина после расставания с возлюбленной угрожал взорвать её квартиру

19 марта 2018 10:11
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Новости Беларуси. В Витебске днём 18 марта в милицию сообщили о минировании подъезда.  

По сведениям УВД Витебского облисполкома, саперно-пиротехническая группа обследовала подъезд и прилегающую территорию, но взрывчатые вещества или устройства обнаружены не были. Жильцов не эвакуировали.  

При расследовании стало известно, что в инциденте замешана расставшаяся пара. Накануне происшествия женщина и её сожитель были в гостях. После употребления алкоголя пара поссорилась, и было решено расстаться.  

Утром мужчина звонил витеблянке и настаивал на примирении, но женщина не соглашалась. Тогда её бывший пригрозил взорвать квартиру и подъезд гражданки тротилом, если она не передумает.  

Милиционеры нашли угрожавшего гражданина. В крови мужчины было 3 промилле алкоголя. У витеблянки было обнаружено 2,9 промилле алкоголя.  

Проводится проверка.  

Зимой 2018 года в Орше мужчина угрожал взорвать бытовой газ в квартире.  

Оршанец закрыл дверь и не впускал милиционеров – подробнее здесь.  

# происшествия # Покушение

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