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В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии

12 сентября 2017 17:24
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Новости Беларуси. Тройное столкновение. В вечерний час пик на проспекте Дзержинского в районе Уманской легковушка, автобус и троллейбус не поделили дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии-1

Один пассажир пострадал. Движение по нескольким полосам в направлении проспекта Жукова было парализовано.

В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии-3

Любовь Трепашко, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Московского РУВД:
Водитель автомашины Volkswagen двигался в первой полосе для движения и своевременно не мог заметить препятствия при перестроении во вторую полосу движения, в которой последовательно друг за другом двигались автобус и троллейбус. Он совершил столкновение с автобусом, и через некоторое время также было соврешено столкновение  автобуса и троллейбуса.

В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии-5

Сейчас проводится более детальная проверка. Инспекторы изучают информацию очевидцев.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Любовь Трепашко

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