В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии

Новости Беларуси. Тройное столкновение. В вечерний час пик на проспекте Дзержинского в районе Уманской легковушка, автобус и троллейбус не поделили дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Трепашко, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Московского РУВД:

Водитель автомашины Volkswagen двигался в первой полосе для движения и своевременно не мог заметить препятствия при перестроении во вторую полосу движения, в которой последовательно друг за другом двигались автобус и троллейбус. Он совершил столкновение с автобусом, и через некоторое время также было соврешено столкновение автобуса и троллейбуса.