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В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером

03 октября 2017 16:39
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Новости Беларуси. На Узденщине под колеса попал пешеход, двигавшийся по проезжей части. Он не был отмечен фликером, а пешеходный переход проигнорировал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером-1

Алена Соколова, старший инспектор УГАИ УВД Миноблисполкома:
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 317, часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Напоминаю, что это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция по данной статье – до пяти лет лишения свободы.

Только за 9 месяцев на территории Минской области произошло 140 аварий с участием пешеходов, в результате которых 41 человек погиб.

В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером-4

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Алена Соколова

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