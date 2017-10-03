В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером

Новости Беларуси. На Узденщине под колеса попал пешеход, двигавшийся по проезжей части. Он не был отмечен фликером, а пешеходный переход проигнорировал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Соколова, старший инспектор УГАИ УВД Миноблисполкома:

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 317, часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Напоминаю, что это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция по данной статье – до пяти лет лишения свободы.