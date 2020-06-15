В Узденском районе при лобовом столкновении Rover и Mercedes погибли два человека

Новости Беларуси. 14 июня около 17:45 в Узденском районе произошло лобовое столкновение маршрутки и легковушки.

Как сообщает МВД Беларуси, 46-летняя водитель Rover 400 двигалась по дороге Узда – Теляково – Горбаты. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes Sprinter под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир Rover погибли на месте. Водитель и пассажир микроавтобуса госпитализированы.

На прошлой неделе лобовое столкновение произошло в Минском районе.