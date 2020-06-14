Прямой эфир

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

14 июня 2020 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.   

Происшествие случилось вечером 14 июня. В 20:47 пожар был ликвидирован – здесь подробнее.    

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий-1

По информации МЧС, из подъезда, где произошло возгорание, были спасены пять человек.

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий-4

Три человека эвакуированы из соседнего.

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий-7

Трое травмированных были доставлены в больницу с ожогами.     

В Twitter МЧС опубликовано фото из квартиры.   

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий-10

Фото: МЧС

Предварительно, пожару предшествовала вспышка бытового газа.  

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий-13

# Взрыв газа # происшествия # Евгений Поболовец

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на Кольцова открытым пламенем горела квартира на первом этаже дома
14 июня 2020 18:06

В Минске на Кольцова открытым пламенем горела квартира на первом этаже дома

В Гомеле рыбак попал в реанимацию после столкновения с плавучим краном
14 июня 2020 09:02

В Гомеле рыбак попал в реанимацию после столкновения с плавучим краном

В Лепеле Opel врезался в магазин, пострадали два человека
14 июня 2020 06:33

В Лепеле Opel врезался в магазин, пострадали два человека