ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.
Происшествие случилось вечером 14 июня. В 20:47 пожар был ликвидирован – здесь подробнее.
Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.
Происшествие случилось вечером 14 июня. В 20:47 пожар был ликвидирован – здесь подробнее.
По информации МЧС, из подъезда, где произошло возгорание, были спасены пять человек.
Три человека эвакуированы из соседнего.
Трое травмированных были доставлены в больницу с ожогами.
В Twitter МЧС опубликовано фото из квартиры.
Фото: МЧС
Предварительно, пожару предшествовала вспышка бытового газа.