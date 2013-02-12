В устье реки Витьба по неизвестным причинам умерли сразу несколько десятков уток

Новости Беларуси. Причиной массовой гибели уток в Витебске могла стать неправильная подкормка. Экологи и ветврачи озвучили первые версии происшествия. В устье реки Витьба по неустановленной пока причине погибли сразу несколько десятков пернатых. Такой случай в Витебске произошел впервые.

Бетонный шлюз под пешеходным мостом в устье Витьбы накануне был буквально устлан погибшими утками. Свидетели насчитали не менее 35 особей. Однако жертв внезапного утиного мора явно больше.

Убрать уток и отвезти на утилизацию – с такой задачей ловцы бездомных животных со спецавтобазы столкнулись впервые. На опасном льду есть риск уйти под воду.

Сергей Сапего, работник Витебской спецавтобазы:

Мы первый раз. Обычно собак ловим да котов, а тут вот такое, просто послали.

Перчатки, пакет и все.

На зимовку дикие утки на этом незамерзающем участке реки остаются каждый год. Правда, теперь их втрое больше, чем обычно. Охоту лететь на юг отбивают люди, прикармливая пернатых соседей.

Анна Зуева:

Каждый раз, когда у меня остается лишний хлеб или батон. И когда раньше приходила, посыпала, они тут же все сбегались. А сегодня вот пришла, стала сыпать, ни одна не пришла.

Сердобольных горожан, готовых поделиться куском хлеба, немало. Но уток можно кормить перловой крупой или сырыми овощами. Черный хлеб вреден и может привести к гибели птицы. Неправильная подкормка на данный момент рассматривается как одна из возможных причин массового мора уток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Фандо, начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Это произошло, по предварительным данным, я считаю и ветврач города, прежде всего из-за неправильного кормления уток.

Были неоднократные выступления в газетах, чтобы не кормили уток хлебом черным, а также чипсами.

Можно ли было до смерти закормить несколько десятков уток хлебом? Ответы даст экспертиза. Орнитологи выдвигают версии отравления птиц или попадания в реку токсичных отходов.

Андрей Скородумов, ведущий ветврач Витебской городской ветеринарной станции:

Мы отобрали несколько особей падшей утки для исследования на бактериологические заболевания, вирусологические, также возможное отравление. В токсикологический отдел пойдет исследование и паразитарные, вероятно.

Истинная причина случившегося станет известна через пять дней, после обнародования результатов экспертизы. Пока вблизи мест скопления водоплавающих будут установлены таблички-напоминания с правилами кормления птиц.