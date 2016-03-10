«В трудный момент мне было что вспомнить»: 9-летний мальчик потушил пожар до прибытия спасателей

Новости Беларуси. Девятилетний Саша Гончаров рассказал, что в экстренной ситуации очень пригодились знания, полученные буквально накануне. В школе за день до случившегося проводили урок по пожарной безопасности.



Утром 2 марта третьеклассник остался дома один: мама ушла на работу. В школу мальчику нужно было идти во вторую смену. Он включил телевизор и вышел из комнаты на кухню, а когда вернулся, увидел, что прибор горит.

Школьник не только вызвал спасателей, но и сумел справиться с огнем до их прибытия.

Он обесточил телевизор, залил водой загоревшуюся скатерть, после чего покинул помещение.