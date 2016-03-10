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«В трудный момент мне было что вспомнить»: 9-летний мальчик потушил пожар до прибытия спасателей

10 марта 2016 14:10
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Новости Беларуси. Девятилетний Саша Гончаров рассказал, что в экстренной ситуации очень пригодились знания, полученные буквально накануне. В школе за день до случившегося проводили урок по пожарной безопасности.

Утром 2 марта третьеклассник остался дома один: мама ушла на работу. В школу мальчику нужно было идти во вторую смену. Он включил телевизор и вышел из комнаты на кухню, а когда вернулся, увидел, что прибор горит. 

Школьник не только вызвал спасателей, но и сумел справиться с огнем до их прибытия.

Он обесточил телевизор, залил водой загоревшуюся скатерть, после чего покинул помещение.

«В трудный момент мне было что вспомнить»: 9-летний мальчик потушил пожар до прибытия спасателей-1

Александр Гончаров (в беседе с сотрудником МЧС):
У нас за день как раз проводили урок по пожарной безопасности. Не то, что бы я все помнил, но тогда знания «всплыли» в голове. Я сразу позвонил 101. Рядом в кувшине стояла вода, но я вспомнил, что под напряжением тушить нельзя и выдернул вилку из розетки, после залил огонь. Вышел из квартиры встречать пожарных. Заодно и маме позвонил.

Саша Гончаров настоятельно рекомендует сверстникам не пропускать занятия по пожарной безопасности.

«В трудный момент мне было что вспомнить, а если бы я вообще не ходил на такие занятия?», – резонный вопрос задает школьник. 

Инспектор МЧС, посетивший Александра в школе, похвалил его за то, что мальчик не растерялся в критической ситуации и все сделал правильно.  

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт # Александр Гончаров

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