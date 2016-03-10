«В трудный момент мне было что вспомнить»: 9-летний мальчик потушил пожар до прибытия спасателей

Новости Беларуси. Девятилетний Саша Гончаров рассказал, что в экстренной ситуации очень пригодились знания, полученные буквально накануне. В школе за день до случившегося проводили урок по пожарной безопасности.
Утром 2 марта третьеклассник остался дома один: мама ушла на работу. В школу мальчику нужно было идти во вторую смену. Он включил телевизор и вышел из комнаты на кухню, а когда вернулся, увидел, что прибор горит.
Школьник не только вызвал спасателей, но и сумел справиться с огнем до их прибытия.
Он обесточил телевизор, залил водой загоревшуюся скатерть, после чего покинул помещение.
Александр Гончаров (в беседе с сотрудником МЧС):
У нас за день как раз проводили урок по пожарной безопасности. Не то, что бы я все помнил, но тогда знания «всплыли» в голове. Я сразу позвонил 101. Рядом в кувшине стояла вода, но я вспомнил, что под напряжением тушить нельзя и выдернул вилку из розетки, после залил огонь. Вышел из квартиры встречать пожарных. Заодно и маме позвонил.
Саша Гончаров настоятельно рекомендует сверстникам не пропускать занятия по пожарной безопасности.
«В трудный момент мне было что вспомнить, а если бы я вообще не ходил на такие занятия?», – резонный вопрос задает школьник.
Инспектор МЧС, посетивший Александра в школе, похвалил его за то, что мальчик не растерялся в критической ситуации и все сделал правильно.