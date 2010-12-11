В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка

Восемь-десять футбольных болельщиков напали на группу людей неславянской внешности и жестоко избили их на Манежной площади в центре Москвы. Сотрудники ОМОНа оттеснили нападавших, но группа футбольных болельщиков, порядка 50 человек, пытались отбить у омоновцев и пытались их дальше избивать, утверждает Рустам Бузанов, корреспондент РИА-Новостей, который также получил несколько ударов по голове.

Болельщики футбольного клуба «Спартак» вышли на площадь из-за инцидента, который произошел 6 декабря на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, где в драке был застрелен во время массовой драки болельщик клуба Егор Свиридов. К автобусной остановке, где в ночь с 5 на 6 декабря произошла трагедия, несли цветы и шарфы с символикой клуба «Спартак», сообщает ctv.by со ссылкой на РИА-Новости.

Собравшиеся начали скандировать лозунги, в том числе националистические, жгли петарды и файеры. Потом стали использовать металлических трубы и другие детали, отломанные от новогодней елки. В ходе беспорядков в стражей порядков полетели металлические рамки ограждения. Также дебоширы начали срывать игрушки с елки, установленной у выставочного центра «Манеж», и бросать их в сотрудников милиции. Болельщики, спускавшиеся в метро, разбили несколько плафонов на эскалаторах. В метро на некоторых станциях зафиксированы драки.

По данным милиции, в драках на Манежной площади пострадало около 10 человек, в основном, это выходцы с Кавказа. У одного из потерпевших непроникающее ножевое ранение. Милиционеры задержали в субботу 65 футбольных болельщиков за различные правонарушения, в том числе за драку с прохожими и стычку с бойцами ОМОНа, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА-Новости.

Савеловский суд Москвы 8 декабря арестовал уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве Свиридова.