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В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка

11 декабря 2010 16:16
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Восемь-десять футбольных болельщиков напали на группу людей неславянской внешности и жестоко избили их на Манежной площади в центре Москвы. Сотрудники ОМОНа оттеснили нападавших, но группа футбольных болельщиков, порядка 50 человек, пытались отбить у омоновцев и пытались их дальше избивать, утверждает Рустам Бузанов, корреспондент РИА-Новостей, который также получил несколько ударов по голове.

Болельщики футбольного клуба «Спартак» вышли на площадь из-за инцидента, который произошел 6 декабря на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, где в драке был застрелен во время массовой драки болельщик клуба Егор Свиридов. К автобусной остановке, где в ночь с 5 на 6 декабря произошла трагедия, несли цветы и шарфы с символикой клуба «Спартак», сообщает ctv.by со ссылкой на РИА-Новости.

Собравшиеся начали скандировать лозунги, в том числе националистические, жгли петарды и файеры. Потом стали использовать металлических трубы и другие детали, отломанные от новогодней елки. В ходе беспорядков в стражей порядков полетели металлические рамки ограждения. Также дебоширы начали срывать игрушки с елки, установленной у выставочного центра «Манеж», и  бросать их в сотрудников милиции. Болельщики, спускавшиеся в метро, разбили несколько плафонов на эскалаторах. В метро на некоторых станциях зафиксированы драки.

По данным милиции, в драках на Манежной площади пострадало около 10 человек, в основном, это выходцы с Кавказа. У одного из потерпевших непроникающее ножевое ранение. Милиционеры задержали в субботу 65 футбольных болельщиков за различные правонарушения, в том числе за драку с прохожими и стычку с бойцами ОМОНа, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА-Новости.

Савеловский суд Москвы 8 декабря арестовал уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве Свиридова.

В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-1

В ходе заседания следователь сообщил, что Черкесов неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, у него есть судимости. Силовые структуры установили, что в ходе драки Черкесов четыре раза выстрелил из травматического пистолета в жителя Москвы Егора Свиридова, 1982 года рождения, который погиб на месте.

В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-3
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-4
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-5
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-6
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-7
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-8
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-9
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-10
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-11
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-12
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-13
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-14
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-15
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-16
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-17
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-18
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-19
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-20
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-21
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-22
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-23
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-24
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-25
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-26
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-27
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-28
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-29
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-30
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-31
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-32
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-33
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-34
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-35
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-36
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-37
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-38
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-39
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-40
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-41
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-42
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-43
В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка-44
# Массовые беспорядки # Массовая драка

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