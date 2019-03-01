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В Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель

01 марта 2019 10:08
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Новости Беларуси. 1 марта около половины девятого утра в Толочинском районе легковушка столкнулась с двумя фурами.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний житель Брестской области за рулём Chrysler Voyager двигался по трассе М1. На 540 км автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Volvo, которой управлял 42-летний житель Брянской области России.  

В Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

После этого легковушка продолжила движение и столкнулась с Mercedes Benz под управлением 25-летнего жителя Борисова. Затем легковушка оказалась в кювете.  

В Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В аварии погиб водитель Chrysler. Три пассажира той же машины пострадали, они госпитализированы. Личности пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работает СОГ.  

В Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель-7

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На неделе в Минске столкнулись МАЗ и трамвай. 

Транспортные средства получили повреждения – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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