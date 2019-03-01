В Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель
Новости Беларуси. 1 марта около половины девятого утра в Толочинском районе легковушка столкнулась с двумя фурами.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний житель Брестской области за рулём Chrysler Voyager двигался по трассе М1. На 540 км автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Volvo, которой управлял 42-летний житель Брянской области России.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
После этого легковушка продолжила движение и столкнулась с Mercedes Benz под управлением 25-летнего жителя Борисова. Затем легковушка оказалась в кювете.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В аварии погиб водитель Chrysler. Три пассажира той же машины пострадали, они госпитализированы. Личности пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работает СОГ.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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