В Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель

Новости Беларуси. 1 марта около половины девятого утра в Толочинском районе легковушка столкнулась с двумя фурами. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний житель Брестской области за рулём Chrysler Voyager двигался по трассе М1. На 540 км автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Volvo, которой управлял 42-летний житель Брянской области России.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

После этого легковушка продолжила движение и столкнулась с Mercedes Benz под управлением 25-летнего жителя Борисова. Затем легковушка оказалась в кювете.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В аварии погиб водитель Chrysler. Три пассажира той же машины пострадали, они госпитализированы. Личности пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работает СОГ.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома