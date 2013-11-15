В Таиланде разбился автобус с россиянами: 23 пострадавших, из них два ребёнка

Новости Таиланда. Авария произошла неподалёку от курортного города Паттайя около 06:30 утра в пятницу . В автобусе находился 51 человек. Пострадали 23 человека, из них пятеро – в тяжёлом состоянии. Часть российских туристов доставлена в больницу Бангкока, остальные – в госпиталь города Сирача.

Чирапхон Нунди, руководитель службы общественных связей Samitivej Siracha Hospital (в комментарии РИА Новости):

В нашей больнице из 11 пациентов, поступивших в шесть утра, остается семь – двое мужчин, три женщины и двое детей, остальные уже выписаны. Самый тяжелый случай – гематома на шее одного из пациентов. Рентгеновское обследование шейного отдела позвоночника не выявило повреждений, мы хотели оставить пациента в больнице еще на день, но он потребовал его выписать под его собственную ответственность.

Известно, что туристы ехали в провинцию Канчанабури кататься на слонах. Экскурсию организовывало так называемое уличное агентство. Это значит, что пострадавшие получат уменьшенные страховые выплаты.

Вероятнее всего, водитель автобуса совершил манёвр, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, и врезался в столб. Местная пресса предполагает, что водитель уснул за рулём или даже был под воздействием наркотиков. Обстоятельства аварии предстоит выяснить полиции.

В этом году Таиланд оказался самой опасной страной для россиян. Напомним, месяц назад на северо-западе Таиланда перевернулся туристический автобус. Всего в салоне в момент аварии находились 42 человека, в том числе четверо детей. По уточненным данным, туристы – граждане России.