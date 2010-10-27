Минский бомж украл часть замаскированного милицейского радара

На улице Тростенецкой в Минске мужчина украл аккумулятор с замаскированного прибора. Камера была установлена в двухстах метрах от патрульной машины.

Нарушителя задержали сотрудники РУВД Ленинского района Минска. Им оказался безработный из Пуховичского района, который временно обосновался на территории одного из крупных предприятий. Нарушителя взяли с поличным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Корниевич, командир взвода ГАИ Ленинского района Минска:

Данный мужчина отсоединил блок питания, взял его с собой и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ в непосредственной близости от видеокамеры.

Михаил Новичок, задержанный:

Увидел аккумулятор. Думал, что он не нужен никому, что его, может, выкинул кто. Хотел сдать его на металлолом.

Дмитрий Герасименя, начальник отдела дознания Ленинского РУВД Минска:

Здесь однозначно можно квалифицировать его действия как хищение. В зависимости от стоимости этого имущества с учетом его износа, будет дана квалификация его действиям. Это может быть мелкое хищение. В этом случае будет составлен административный протокол. Если же имущество окажется значительно дорогим, то будет возбуждено уголовное дело.