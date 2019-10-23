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В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца

23 октября 2019 18:58
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Новости Беларуси. 22 октября примерно в полчетвёртого дня в Светлогорске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 20-летний парень обратился за помощью, объяснив, что из-за отёка пальца он не может снять кольцо. 

В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца-1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием гравера разрезали и сняли кольцо, которое юноша носил на среднем пальце правой руки. Медпомощь молодому человеку не потребовалась. 

В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца-4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца-6

Фото: Гомельское ОУМЧС 

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# Спасение # происшествия

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