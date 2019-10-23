В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца

Новости Беларуси. 22 октября примерно в полчетвёртого дня в Светлогорске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 20-летний парень обратился за помощью, объяснив, что из-за отёка пальца он не может снять кольцо.