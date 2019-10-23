В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца

Новости Беларуси. 22 октября примерно в полчетвёртого дня в Светлогорске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, 20-летний парень обратился за помощью, объяснив, что из-за отёка пальца он не может снять кольцо.
Прибывшие подразделения МЧС с использованием гравера разрезали и сняли кольцо, которое юноша носил на среднем пальце правой руки. Медпомощь молодому человеку не потребовалась.
Несколькими месяцами ранее в Минске трёхлетний мальчик сунул голову в горшок.
Самостоятельно извлечь её у ребёнка не получилось – здесь подробности.