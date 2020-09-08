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В Столинском районе спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу

08 сентября 2020 06:33
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Новости Беларуси. Вечером 7 сентября в Столинском районе мужчина пропал в лесном массиве.

По сведениям Брестского ОУМЧС, за помощью к спасателям обратились примерно в десять часов вечера. Выяснилось, что в лесу в 8 км южнее деревни Турское пропал человек. 56-летний гражданин в шесть вечера отправился на гужевой повозке собирать ягоды. При себе у него были средства связи.

В поиске пропавшего были задействованы подразделения МЧС, милиционеры, представители лесхоза и местное население. В 5:05 мужчина был найден в лесу 12 км южнее деревни Турское, медпомощь гражданину не требовалась.

На прошлой неделе спасатели за сутки помогли выйти из леса трём женщинам. Все они собирали грибы и ягоды, а затем заблудились (здесь подробности).

# Происшествия в лесу # происшествия

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