В Столинском районе спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу

Новости Беларуси. Вечером 7 сентября в Столинском районе мужчина пропал в лесном массиве.

По сведениям Брестского ОУМЧС, за помощью к спасателям обратились примерно в десять часов вечера. Выяснилось, что в лесу в 8 км южнее деревни Турское пропал человек. 56-летний гражданин в шесть вечера отправился на гужевой повозке собирать ягоды. При себе у него были средства связи.

В поиске пропавшего были задействованы подразделения МЧС, милиционеры, представители лесхоза и местное население. В 5:05 мужчина был найден в лесу 12 км южнее деревни Турское, медпомощь гражданину не требовалась.