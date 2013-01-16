В столичной квартире на улице Уборевича в пожаре погибли двое

Новости Минска. Пожар в квартире минской многоэтажки по улице Уборевича унес жизни двух человек. В огне погиб 46-летний мужчина и его гостья из соседнего подъезда.

Как сообщили в МЧС, возгорание потушили быстро — в течении двух минут. В квартире сильно закопчены стены и потолок. Никто из жильцов соседних квартир не пострадал. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:

До прибытия подразделений МЧС мужчина, который снимал комнату в этой квартире, пытался спасти женщину из горящей комнаты. Работники медицинской службы Минского городского управления МЧС проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти женщину не удалось. Со слов соседей, хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками, курил. Автономным пожарным извещателем квартира оборудована не была. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении одного из погибших.

Неосторожное обращения с огнем — наиболее частая причина пожаров и гибели в них людей. Так только в столице курение в постели стоило жизни почти четырем десяткам человек. Причем большая часть из них находились в состоянии алкогольного опьянения. В целом в стране в прошлом году на пожарах погибли около 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.