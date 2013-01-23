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В столице Чили целые сутки отсутствовало водоснабжение

23 января 2013 07:54
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Новости Чили. Столица Чили получила воду. Около суток пятимиллионный город оставался без водоснабжения. ЧП произошло из-за загрязнения реки, которая является основным источником воды для Сантьяго. Причиной загрязнения послужили оползни и грязевые потоки в Андах. В связи с нехваткой воды в городе были закрыты все бары и рестораны.

Жители Сантьяго остаются без воды уже не первый раз. Подобное происшествие случилось в октябре прошлого года в результате аварий, возникших из-за урагана «Сэнди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Водоснабжение

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