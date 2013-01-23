В столице Чили целые сутки отсутствовало водоснабжение

Новости Чили. Столица Чили получила воду. Около суток пятимиллионный город оставался без водоснабжения. ЧП произошло из-за загрязнения реки, которая является основным источником воды для Сантьяго. Причиной загрязнения послужили оползни и грязевые потоки в Андах. В связи с нехваткой воды в городе были закрыты все бары и рестораны.

Жители Сантьяго остаются без воды уже не первый раз. Подобное происшествие случилось в октябре прошлого года в результате аварий, возникших из-за урагана «Сэнди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.