В Столбцовском районе взорвался баллон с газом: 2 человека направлены в больницу

Новости Беларуси. В деревне Яченка Столбцовского района разорвался газовый баллон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Случилось это на территории частного хозяйства.

К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела летняя кухня. 2 человека с ожогами были отправлены в больницу. К счастью, более серьезных последствий удалось избежать. Причина ЧП устанавливается.