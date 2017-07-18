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В Столбцовском районе взорвался баллон с газом: 2 человека направлены в больницу

18 июля 2017 15:12
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Новости Беларуси. В деревне Яченка Столбцовского района разорвался газовый баллон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Случилось это на территории частного хозяйства.

К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела летняя кухня. 2 человека с ожогами были отправлены в больницу. К счастью, более серьезных последствий удалось избежать. Причина ЧП устанавливается.

В Столбцовском районе взорвался баллон с газом: 2 человека направлены в больницу-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В результате разрыва газового баллона и последующего горения пострадали пожилые мужчина и женщина. Причины пожара устанавливаются. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

В результате происшествия огнем уничтожены крыша и имущество, повреждены стены летней кухни.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт # Анастасия Швайбович

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