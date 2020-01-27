Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли

Новости Беларуси. В деревне Стеберяки Вилейского района загорелся деревянный дом. Еще до прибытия спасателей обрушилась крыша, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время пожара погиб хозяина. Повреждены перекрытия, стены, имущество.

Еще один пожар закончился трагедией в деревне Щитомиричи Минского района. Здесь погибли хозяин и его брат. Причины происшествий устанавливаются.