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Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли

27 января 2020 15:38
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Новости Беларуси. В деревне Стеберяки Вилейского района загорелся деревянный дом. Еще до прибытия спасателей обрушилась крыша, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли-1

Во время пожара погиб хозяина. Повреждены перекрытия, стены, имущество.

Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли-4

Еще один пожар закончился трагедией в деревне Щитомиричи Минского района. Здесь погибли хозяин и его брат. Причины происшествий устанавливаются.

Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли-7

Пять пожаров случилось в Минской области за последние сутки. Три человека погибли-9

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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