В Мозыре женщину обокрали, пока она избивала парней

Новости Беларуси. В начале января вечером в Мозыре женщина подралась с двумя парнями. В это время у неё из кошелька были вытащены деньги.

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летняя нетрезвая жительница Наровли в игорном клубе вступила в словесную перепалку с двумя юношами. После этого гражданка вышла с молодыми людьми на улицу и затеяла драку.

После потасовки парни хотели уйти, но были задержаны сотрудниками милиции, поскольку женщина кричала и звала на помощь. Однако вскоре правоохранители выяснили, что потерпевшая на самом деле является подозреваемой. В отношении жительницы Наровли было возбуждено уголовное дело.

Изучая записи с камер видеонаблюдения, милиционеры заметили, что во время потасовки к оставленным вещам подошла женщина, вытащила из сумочки подозреваемой кошелёк и забрала оттуда 100 рублей. Затем гражданка стёрла следы своих рук с портмоне и вернула его на место.

Хозяйка денег обнаружила нехватку наличности, когда уже вернулась в Наровлю. Женщина решила, что 100 рублей позаимствовал её сожитель, но милиционеры доказали невиновность мужчины и установили, что в правонарушении подозревается 40-летняя мозырянка.

Подозреваемая в хулиганстве женщина ранее не нарушала правопорядок, а другая фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Месяцем ранее в Мозыре женщина разбила бутылку о голову посетителя ночного клуба.