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В Мозыре женщину обокрали, пока она избивала парней

27 января 2020 16:34
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Новости Беларуси. В начале января вечером в Мозыре женщина подралась с двумя парнями. В это время у неё из кошелька были вытащены деньги. 

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летняя нетрезвая жительница Наровли в игорном клубе вступила в словесную перепалку с двумя юношами. После этого гражданка вышла с молодыми людьми на улицу и затеяла драку. 

После потасовки парни хотели уйти, но были задержаны сотрудниками милиции, поскольку женщина кричала и звала на помощь. Однако вскоре правоохранители выяснили, что потерпевшая на самом деле является подозреваемой. В отношении жительницы Наровли было возбуждено уголовное дело. 

Изучая записи с камер видеонаблюдения, милиционеры заметили, что во время потасовки к оставленным вещам подошла женщина, вытащила из сумочки подозреваемой кошелёк и забрала оттуда 100 рублей. Затем гражданка стёрла следы своих рук с портмоне и вернула его на место. 

Хозяйка денег обнаружила нехватку наличности, когда уже вернулась в Наровлю. Женщина решила, что 100 рублей позаимствовал её сожитель, но милиционеры доказали невиновность мужчины и установили, что в правонарушении подозревается 40-летняя мозырянка. 

Подозреваемая в хулиганстве женщина ранее не нарушала правопорядок, а другая фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. 

Месяцем ранее в Мозыре женщина разбила бутылку о голову посетителя ночного клуба. 

Её действия попали на камеру – подробности здесь

# Хулиганство # происшествия # Видеофакт

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