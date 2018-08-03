В Стародорожском районе 21-летний парень оставил на телефоне сообщение о самоубийстве и пропал

Новости Беларуси. В Стародорожском районе молодой человек оставил на телефоне запись о самоубийстве и пропал.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома, разыскивают пропавшего без вести Александра Бухала. Ему 21 год.

Тридцать первого июля вечером парень ушел из дома родителей в неизвестном направлении. На своем телефоне он оставил аудиозапись, в которой было сказано о том, что он хочет покончить с собой.

Разыскиваемый не злоупотребляет спиртными напитками, из дома раньше не уходил.

Приметы парня: на вид ему около 20-22 лет. Рост составляет 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. Он был одет в белую майку без рукавов, на которой было изображение дракона, бежевые шорты и сланцы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении молодого человека, просят оказать помощь. Обращаться по телефонам 8 (01792) 55851, 8 (01792) 57852 или 102.