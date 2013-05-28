В одной из минских высоток обрушились ограждения на двух балконах

Новости Беларуси. Квартиры, опасные для жизни. В одной из минских высоток по улице Куприянова обрушились ограждения на двух балконах. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Как выяснилось, в соседних домах балконы также в аварийном состоянии. А ведь в зоне риска прохожие, которые ходят мимо девятиэтажек. Специалисты кивают на возраст домов — им уже более полувека — и на ошибки строителей.

Вчерашний выход на балкон для Марии Антоновны мог стать последним. На вид крепкие ограждения конструкции в двух соседних квартирах рассыпались, как карточные домики.

Только по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас территория огорожена, но в обычные, солнечные дни здесь гуляет много детей. Так что вчерашний дождь, вполне возможно, спас не одну жизнь.

Пострадавшие квартиры - не единственные в округе, где балконы в плачевном состоянии. А ведь под балконами находятся дорожки, по которым каждый день проходят сотни людей. Жители уже не раз обращались с просьбой укрепить балконы.

Юлия Калина:

Везде отказали. Они проверили вроде все балконы, те, которые находились в аварийном состоянии, они отремонтировали. Не знаю, правда, что они там отремонтировали. Ситуация налицо.

Специалисты кивают на возраст домов — им уже по пятьдесят лет — и на ошибки строителей.

Попытка узнать, когда же балконы починят, увенчалась успехом лишь с третьего раза. В ЖЭСе съемочной группе явно были не рады.

Не захотел объяснить ситуацию и заместитель директора ЖЭУ-6, в ведении которого находятся пострадавшие дома. Лишь в ЖРЭО Московского района пообещали, что жителям осталось недолго жить за закрытыми балконами.

Игорь Бурш, заместитель директора по эксплуатации жилфонда ЖРЭО Московского района Минска:

Завтра приступаем к ремонтным работам. Это не час-два, но за несколько дней сделаем.

Эти балконы починят, но что будет с другими — пока что большой вопрос. Ни одна из трех девятиэтажек не стоит в плане на капитальный ремонт до 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.