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В США поезд врезался в застрявший на путях трейлер. Водитель успел выскочить из кабины

11 октября 2013 06:31
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Новости США. В американском штате Техас поезд врезался в трейлер, застрявший на железнодорожных путях. Момент аварии зафиксировал объектив камеры видеорегистратора. На кадрах видно, что машинист пытался снизить скорость, но полностью остановить состав ему не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При столкновении трейлер буквально сложился как книжка. Локомотив протащил его около километра. Водитель отделался испугом – за считанные секунды до происшествия он успел выскочить из кабины.

# происшествия # Аварии # Железнодорожные катастрофы # Авария в США

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