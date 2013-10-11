В США поезд врезался в застрявший на путях трейлер. Водитель успел выскочить из кабины

Новости США. В американском штате Техас поезд врезался в трейлер, застрявший на железнодорожных путях. Момент аварии зафиксировал объектив камеры видеорегистратора. На кадрах видно, что машинист пытался снизить скорость, но полностью остановить состав ему не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При столкновении трейлер буквально сложился как книжка. Локомотив протащил его около километра. Водитель отделался испугом – за считанные секунды до происшествия он успел выскочить из кабины.