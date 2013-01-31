В США неизвестный мужчина больше суток удерживает в заложниках 6-летнего ребенка

Новости США. В американском штате Алабама мужчина уже более суток удерживает шестилетнего ребёнка. В настоящий момент полиция ведёт переговоры. Ситуация осложняется тем, что мальчик, оказавшийся в руках преступника, должен ежедневно принимать лекарства.

Известно, что полицейским удалось передать их ребенку. Инцидент произошёл накануне днём. Неизвестный мужчина вошёл в школьный автобус и потребовал, чтобы с ним отпустили двоих детей.

В округе, где произошло ЧП, отменены занятия в школах. Жители близлежащих домов эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.