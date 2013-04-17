Новости Беларуси. В Солигорске найден труп женщины, обвиняемой в убийстве своих малолетних детей. Тело было обнаружено на одном из участков в садовом товариществе. Погибшую опознал родственник. При ней также были личные вещи.

Напомним, 5 месяцев назад в квартире в Солигорске были найдены убитыми двое малолетних детей. Их обнаружил отец. Согласно заключению экспертов, причина смерти – утопление. Мать сразу после случившегося пропала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и объявил ее в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

На настоящий момент времени расследование продолжается, назначен ряд экспертиз. В том числе назначена судебная медицинская экспертиза трупа, которая позволит установить причину смерти женщины, а также давность этой смерти. Также назначена генотипоскопическая экспертиза, которая окончательно позволит идентифицировать личность.