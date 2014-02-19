В Смолевичском районе ограблено отделение банка. Подозреваемый уже задержан

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на отделение одного из банков в поселке Зеленый Бор Смолевичского района.

Установлено, что 18 февраля около 9.00 неизвестный вошел в помещение отделения и, угрожая применением оружия в отношении кассира, похитил денежные средства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведутся розыскные мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновлено 19.02. в 10.30

Задержан подозреваемый в ограблении банка в Минской области. Помощь в его поимке оказали очевидцы. Мужчина 1958 года рождения уже был неоднократно судим за имущественные преступления, имел пристрастие к наркотикам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.