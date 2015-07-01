В Смолевичском районе двое в масках и с пистолетом ограбили магазин

Новости Беларуси. В Смолевичском районе двое в масках ограбили магазин. В милицию обратилась продавец сообщила, что в магазин зашли двое в масках и, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, связали ее, забрали Br4,6 млн выручки, продукты питания и скрылись.

Пресс-служба МВД Беларуси:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершили неработающие 1992 г.р. и 1993 г.р., которые задержаны. Все жители Жодино. Изъят пневматический пистолет и часть похищенного.



Смотрите в сюжете: В Гродненской области 12-летняя девочка вступила в схватку с грабителем. Все произошло у торгового центра. Нетрезвый человек попытался ограбить машину, в которой находился ребенок.