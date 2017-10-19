В Смолевичском районе двое парней получили ожоги, пытаясь разжечь мангал на стоянке

Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле деревни Слобода Смолевичского района двое юношей – 18 и 23лет – решили разжечь мангал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сделали они это на автостоянке с помощью горючей жидкости.

Смесь вспыхнула, огонь попал на одежду бедняг. Теперь они с тяжелыми ожогами в больнице.