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В Слуцком районе в лобовой аварии погиб 19-летний бесправник

19 декабря 2018 21:05
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Новости Беларуси. 19-летний парень, который не был пристегнут и никогда не имел водительского удостоверения, разбился в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе в лобовой аварии погиб 19-летний бесправник-1

Авария случилась в деревне Малиновка. Бесправник не справился с управлением автомобиля Lifan, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, за рулем которой был 32-летний житель Солигорска. Мужчину с различными травмами госпитализировали. На обоих автомобилях были зимние шины.

В Слуцком районе в лобовой аварии погиб 19-летний бесправник-4

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными и обязательно учитывать, что на некоторых участках дорога сейчас очень скользкая.

Столкновение Lifan и Kia под Слуцком: погиб 19-летний водитель-бесправник

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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