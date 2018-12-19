В Слуцком районе в лобовой аварии погиб 19-летний бесправник

Новости Беларуси. 19-летний парень, который не был пристегнут и никогда не имел водительского удостоверения, разбился в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария случилась в деревне Малиновка. Бесправник не справился с управлением автомобиля Lifan, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, за рулем которой был 32-летний житель Солигорска. Мужчину с различными травмами госпитализировали. На обоих автомобилях были зимние шины.