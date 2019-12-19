Прямой эфир

В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус

19 декабря 2019 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 декабря около пяти вечера неподалёку от деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал школьный автобус. 

В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус -1

Фото: МЧС Беларуси 

По сведениям МЧС Беларуси, на 89 км дороги Р-23 столкнулись автобус «ПАЗ 32053» и фургон «ГАЗ-А31Р22». Водитель школьного автобуса и двое его пассажиров не пострадали, за детьми приезжали родители. 

В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус -4

Фото: МЧС Беларуси 

Помощь спасателей потребовалась водителю грузовой «Газели». Мужчину деблокировали, а затем передали медикам. Пострадавший с различными травмами госпитализирован. 

В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус -7

Фото: МЧС Беларуси 

Осенью 2019 года в Минске на перекрёстке столкнулись грузовик и троллейбус.

МАЗ откатился назад – подробности здесь

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Минском районе пострадали три ребёнка
19 декабря 2019 06:28

На пожаре в Минском районе пострадали три ребёнка

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска
18 декабря 2019 15:43

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса
18 декабря 2019 15:20

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса