В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус

Новости Беларуси. 18 декабря около пяти вечера неподалёку от деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал школьный автобус.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, на 89 км дороги Р-23 столкнулись автобус «ПАЗ 32053» и фургон «ГАЗ-А31Р22». Водитель школьного автобуса и двое его пассажиров не пострадали, за детьми приезжали родители.

Фото: МЧС Беларуси

Помощь спасателей потребовалась водителю грузовой «Газели». Мужчину деблокировали, а затем передали медикам. Пострадавший с различными травмами госпитализирован.

Фото: МЧС Беларуси