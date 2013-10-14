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В Сирии рядом с отелем, где размещены сотрудники ООН, разорвались артиллерийские снаряды. Погиб 8-летний ребенок

14 октября 2013 13:03
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Новости Сирии. В Дамаске рядом с отелем, где размещены сотрудники ООН, разорвались артиллерийские снаряды. Международные эксперты не пострадали, но есть раненые среди мирных жителей. Жертвой одного из взрывов стал 8-летний ребенок.

А накануне в провинции Идлиб были похищены 7 сотрудников Международного комитета Красного Креста. Они были захвачены по пути в Дамаск. Кем именно, пока не известно.

Тем временем правительство Сирии прилагает все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Официальный Дамаск уже подтвердил своё участие на конференции «Женева-2», которая призвана найти пути урегулирования сирийского конфликта. Однако радикально настроенные противники действующей власти от переговоров отказываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

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