Стрельба на площади Бангалор в Минске. С поличным задержаны трое наркоторговцев

Новости Беларуси. Ночью в ходе спецоперации на площади Бангалор в Минске оперативники задержали пятерых молодых людей, двое из которых оказались «покупателями».



Ранее пользователи социальных сетей распространили информацию о перестрелке на площади Бангалор, в результате которой погиб водитель Mercedes.

В ГУВД эту информацию опровергли. Чуть позже появилось официальное подтверждение: никакого убийства во время задержания криминального трио не было.

Андрей Сосонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Один из основных фигурантов — 17-летний минчанин, передвигался по городу на автомобиле «Мерседес». Двое из задержанных — просто рядовые потребители, которые пришли приобрести дозу, двое других — его приятели. Подозреваемые закрылись в машине, заблокировали двери, в связи с чем применялся специальный инструмент, чтобы вскрыть стекла, следовательно деблокировать дверь и задержать данных молодых людей. Сейчас их действиям дается правовая оценка.

В ходе осмотра в общей сложности было изъято свыше 20 граммов психотропных веществ.

Напомним, несколько месяцев назад в Минске произошло резонансное происшествие. Водитель за час совершил десяток ДТП и вскрыл себе вены при задержании. Виной всему – психотропы. История, свидетелями которой накануне вечером оказались десятки минчан, в большинстве своем автолюбителей. Многим из них она доставила немало неприятностей, а вот сотрудникам ГАИ и вовсе пришлось работать почти в экстремальных условиях. Более полутора часов им понадобилось, чтобы задержать водителя-нарушителя, чье поведение на дороге ставило под угрозу жизни многих. Подробности драматичной истории – смотрите видео.