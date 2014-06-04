В Осиповичах у пенсионерки изъяли 775 литров браги для самогона

Новости Беларуси. У пенсионерки из Осипович изъяли 775 литров браги для самогона. Серый товар нашел участковый инспектор милиции. Брага находилась в подворье у хозяйки дома. 79-летняя жительница пояснила, что самогон планировала использовать в качестве платы односельчанам, помогающим ей по хозяйству.

К слову, с начала года только в Осиповичском раойне правоохранители изъяли из оборота 5 тонн самодельного зелья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти фото сделали сотрудники милиции. Именно они проверили подворье подозрительного дома в Осиповичах. Нелегальной находки оказалось больше, чем провоохранители ожидали. 7 бидонов и 15 пластмассовыхведер браги для самогона.

Сергей Щербо, старший оперуполномоченный уголовного розыска осиповичского РОВД:

В ходе обыска было выявлено 775 литров браги и 25 литов самогона. Женщина, хозяйка дома, просила оставить, пожалеть, простить.

По словам местных, в городе самогон варят едва ли не в каждом третьем доме. Но правоохранители в этом конкретном случае говорят о проверенной схеме. Хмельным бизнесом занимался сын хозяйки дома. В этом кроется и причина такого количества серого товара. В то время как у самой пенсионерки своя версия.

Хозяйка дома:

Я для своих нужд делала. Мне нужно дрова привезти, людей попросить нужно. Ребят позови, они что хотят? Выпить.

У знаменитых «пол-литра» в городе свой прайс. 20 тысяч белорусских рублей. За изъятую порцию потенциального самогона женщина могла выручить около 5 миллионов рублей. Теперь столько же она заплатит в качестве штрафа. Наказать рублей – это все, что в такой ситуации может сделать милиция.

Местные жители:

Надо судить по строгости закона. Надо принимать меры

То, что пьют, спаивают народ, это очень опасный бизнес. Конечно, я против этого всего.

К слову, только в Осиповичском районе с начала года милиция изъяла 5 тонн самогона. И эта хмельная арифметика – дело обычное. Как, впрочем, и преступления под градусом.

Александр Конецкий, прокурор осиповичского раойна:

На сегодняшний день водителями в состоянии алкогольного опьянения совершено 8 тяжких телесных повреждений, два покушеня на убивство и одно убивство. Все тяжкие и особо тяжкие преступления в пьяном виде - драки, хулиганства, грабежи.

Весь серый товар у пенсионерки из Осипович изъяли. Часть отправили на экспертизу. Но специалисты говорят: административными мерами проблему не решить. Здесь, что называется, нужно копать глубже. Ведь пока есть спрос, будет и предложение.