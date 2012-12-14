В Шумилинском районе полуторамесячный ребенок заживо сгорел в кроватке

Новости Беларуси. В деревню Никитиха в гости к матери приехала дочь с 1,5 месячным ребенком.

Как сообщает БелТА, на момент возникновения пожара хозяйка квартиры и ее сын были на работе. В доме находились мать ребенка, ее сестра и дети. Когда женщина зашла в комнату, обнаружила горящего ребенка в кроватке. При этом огнем была повреждена лишь часть кроватки. На крики прибежала сестра и залила водой пламя.

Причину возгорания ещё предстоит установить. Назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и химическая экспертизы.

Напомним, в октябре в деревне Малиновщина Молодечненского района трёхлетний ребёнок натянул на голову пакет от конструктора, из-за чего задохнулся. Пакет плотно сел на голову малыша. Молодая мама оставила ребёнка без присмотра на 15 минут, чтобы сходить в магазин за продуктами. Когда женщина вернулась домой с покупками, в прихожей она обнаружила тело бездыханного сына.

МЧС в очередной раз напоминает: не оставляйте детей без присмотра, это может стать причиной необратимых последствий. Даже пятиминутный поход в соседний магазин может иметь трагические последствия.

Пресс-служба МЧС:

Мамам и папам, которые воспитывают еще совсем юных школьников или дошколят, хотелось бы напомнить о том, что детей оставлять без присмотра нельзя. Ни на день, ни на минуту! Не нужно много времени, чтобы чиркнуть спичкой, открыть дверцу топящейся печи, побаловаться с розеткой. Помните о том, что испугавшийся, оставленный наедине с самим собой ребенок действует, подчиняясь не той логике, которая свойственна взрослому. Почувствовав запах дыма, дети в исключительно редких случаях пытаются покинуть дом. Они просто прячутся! К сожалению, они не понимают, что от дыма и огня под кроватью или в шкафу не спрячешься! Помните об этом и позаботьтесь о безопасности своих малышей!