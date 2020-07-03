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В Шумилинском районе перевернулась маршрутка, пострадали 12 человек

03 июля 2020 06:37
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Новости Беларуси. 2 июля около половины девятого вечера рядом с деревней Левши Шумилинского района произошло ДТП.  

По сведениям МЧС Беларуси, маршрутка сообщением «Витебск – Полоцк» съехала в кювет и опрокинулась. В аварии пострадали водитель, а также 11 из 14 пассажиров, в том числе один ребёнок.

Медики осмотрели пострадавших, 8 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На неделе произошло ещё одно ДТП с участием маршрутки.

В Воложинском районе микроавтобус врезался в грузовик – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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