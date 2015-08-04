Гигантский миньон заблокировал движение в Дублине

Новости Ирландии. На проезжую часть одной из улиц в центре Дублина упала 12-метровая надувная фигура миньона – персонажа популярного мультфильма «Миньоны». Фигуру, расположенную в парке аттракционов, сдуло ветром, в результате чего миньон перекрыл движение транспорта. За считанные минуты образовалась пробка, которая длилась около 20 минут.

На место были вызваны полицейские. Они сдули фигуру и погрузили ее в машину, восстановив тем самым движение автомобилей.

В социальных сетях, между тем, появляются многочисленные фото огромного миньона, лежащего посреди дороги.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в июне трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, погибла на юге Китая. Малютка выпала из надувного замка, унесенного сильным порывом ветра.

Все произошло на глазах у посетительницы магазина, расположенного неподалеку. Кто ответит за гибель малютки? Подробности здесь.