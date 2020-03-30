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В Щучинском районе при столкновении Peugeot и трактора погиб человек

30 марта 2020 09:33
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Новости Беларуси. 30 марта около девяти утра в Щучинском районе иномарка врезалась в трактор МТЗ. 

Как сообщает Следственный комитет, 33-летний водитель за рулём Peugeot Partner двигался по трассе М6. На 215 км автомобиль столкнулся с ехавшим впереди трактором. 

В Щучинском районе при столкновении Peugeot и трактора погиб человек -1

Фото: Следственный комитет 

В аварии погиб 24-летний пассажир иномарки. Место ДТП осматривается, будет проведена судмедэкспертиза. В отношении водителя Peugeot возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ. 

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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