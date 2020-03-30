В Щучинском районе при столкновении Peugeot и трактора погиб человек
Новости Беларуси. 30 марта около девяти утра в Щучинском районе иномарка врезалась в трактор МТЗ.
Как сообщает Следственный комитет, 33-летний водитель за рулём Peugeot Partner двигался по трассе М6. На 215 км автомобиль столкнулся с ехавшим впереди трактором.
Фото: Следственный комитет
В аварии погиб 24-летний пассажир иномарки. Место ДТП осматривается, будет проведена судмедэкспертиза. В отношении водителя Peugeot возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.
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