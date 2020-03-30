В Щучинском районе при столкновении Peugeot и трактора погиб человек

Новости Беларуси. 30 марта около девяти утра в Щучинском районе иномарка врезалась в трактор МТЗ.

Как сообщает Следственный комитет, 33-летний водитель за рулём Peugeot Partner двигался по трассе М6. На 215 км автомобиль столкнулся с ехавшим впереди трактором.