В штате Западная Вирджиния из-за утечки химикатов на местном заводе пострадали 800 человек

Новости США. В американском штате Западная Вирджиния из-за утечки химикатов пострадали 800 человек. У всех пострадавших отмечается тошнота, рвота, расстройство желудка, сыпь на коже и головокружения. Утечка метилциклогена произошла на химическом заводе «Freedom Industries». Часть вещества попала в реку, а оттуда – в городские водопроводные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В девяти округах штата введен режим чрезвычайной ситуации. Водой разрешено пользоваться только для технических нужд. В настоящее время в пострадавших районах организованы пункты бесплатной раздачи питьевой воды.

По мнению специалистов, вода в кранах будет безопасной для здоровья людей лишь через несколько дней.