Прямой эфир

В штате Западная Вирджиния из-за утечки химикатов на местном заводе пострадали 800 человек

12 января 2014 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Западная Вирджиния из-за утечки химикатов пострадали 800 человек. У всех пострадавших отмечается тошнота, рвота, расстройство желудка, сыпь на коже и головокружения. Утечка метилциклогена произошла на химическом заводе «Freedom Industries». Часть вещества попала в реку, а оттуда – в городские водопроводные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В девяти округах штата введен режим чрезвычайной ситуации. Водой разрешено пользоваться только для технических нужд. В настоящее время в пострадавших районах организованы пункты бесплатной раздачи питьевой воды.

По мнению специалистов, вода в кранах будет безопасной для здоровья людей лишь через несколько дней.

# происшествия # Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне Темза вышла из берегов: под напором воды проседает почва
11 января 2014 15:26

В Лондоне Темза вышла из берегов: под напором воды проседает почва

Циклон Дагмар в Беларуси: в Минске на машины упало дерево, в Лунинце рухнула 15-метровая новогодняя ель
11 января 2014 13:49

Циклон Дагмар в Беларуси: в Минске на машины упало дерево, в Лунинце рухнула 15-метровая новогодняя ель

В Таиланде во время акции оппозиции пострадали люди
10 января 2014 15:21

В Таиланде во время акции оппозиции пострадали люди