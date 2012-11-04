В Шабанах Mercedes протаранил остановку. Трое пострадали, один человек погиб

Новости Беларуси. В отношении водителя Mercedes, совершившего 2 ноября в Шабанах наезд на остановку общественного транспорта, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

На остановке в момент наезда находились четыре человека. На следующий день после аварии 64-летняя женщина скончалась в больнице. Еще один участник ДТП до сих пор находится в тяжелом состоянии, у него многочисленные переломы рёбер.

Водитель Mercedes двигался по Селицкого со стороны Бачило в направлении Королищевичей. Когда автомобиль въехал в лужу, его раскрутило на дороге, водитель потерял управление, пересек полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта. По словам водителя, автомобиль двигался со скоростью – не более 40-45 км/ч. 39-летний водитель в момент совершения ДТП был трезв.

Как сообщил AUTO.TUT.BY начальник отдела управления Следственного комитета по Минску, водитель водворен в изолятор временного содержания. Ведётся проверка.



Николай Ракитин, начальник отдела управления Следственного комитета по Минску:

Водитель Mercedes задержан в порядке ст. 110 УПК РБ и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Проводится комплекс следственных действий, направленных на полное, объективное и всестороннее изучение обстоятельств дела.