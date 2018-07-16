В Сенненском районе Opel сбил собаку и перевернулся. Погиб 9-летний мальчик, в отношении его отца возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Утром 14 июля возле деревни Задорожье Сенненского района в ДТП погиб 9-летний мальчик.

По сведениям МВД, происшествие случилось на трассе Витебск – Сенно – Толочин. На 27 км Opel Zafira, за рулём которого находился 29-летний мужчина, сбил выбежавшую на дорогу собаку. В результате столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В аварии получили телесные повреждения водитель, его 29-летняя жена, 49-летняя тёща и 9-летний сын. Все они являются жителями города Сенно. Пострадавших доставили в медучреждение. От полученных травм мальчик скончался в реанимации.

Как сообщает УСК по Витебской области, все ехавшие в машине люди были пристёгнуты ремнями безопасности, ребёнок находился в удерживающем устройстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение ПДД водителем, что по неосторожности повлекло смерть человека). Место происшествия осмотрено, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются свидетели, выясняются обстоятельства ДТП.

Летом 2018 года под Лунинцом перевернулась Mazda.