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В салоне – более 40 белорусов: по факту ДТП с участием автобуса Минск-Буковель во Львовской области возбуждено уголовное дело

31 марта 2017 10:39
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Новости Беларуси. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием белорусского туристического автобуса. В салоне находились более 40 наших соотечественников. Рейс следовал из Минска в Буковель. Как выяснилось, ему навстречу вылетела легковушка.

Среди белорусских туристов погибших нет, но многие из них получили травмы,

некоторые госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Голуб, специалист отдела коммуникаций главного управления национальной полиции во Львовской области (Украина):
В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Как предварительно установили правоохранители, от полученных травм на месте происшествия скончался 26-летний водитель автомобиля. Его 39-летний пассажир умер от полученных травм в больнице, еще один пассажир был госпитализирован. Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Количество травмированных сейчас уточняется.

# происшествия # Авария в Украине # Юрий Голуб

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