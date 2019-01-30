В России задержали белоруса, которого разыскивали за мошенничество

Новости Беларуси. В Подмосковье задержали белоруса, который находился в межгосударственном розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обвиняют в махинациях с кредитами, ценными бумагами и имуществом. В течение пяти лет мужчина уговаривал людей оформлять на себя кредиты и передавать ему деньги. Аферист заверял своих жертв, что будет самостоятельно погашать задолженность перед банком. Только исполнять свои обещания он не собирался. Обманом он также завладевал ценными бумагами и другим имуществом граждан.

Ущерб от преступлений составляет более 55 тысяч рублей. Задержали мошенника по инициативе белорусской стороны.