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В России задержали белоруса, которого разыскивали за мошенничество

30 января 2019 11:04
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Новости Беларуси. В Подмосковье задержали белоруса, который находился в межгосударственном розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России задержали белоруса, которого разыскивали за мошенничество-1

Его обвиняют в махинациях с кредитами, ценными бумагами и имуществом. В течение пяти лет мужчина уговаривал людей оформлять на себя кредиты и передавать ему деньги. Аферист заверял своих жертв, что будет самостоятельно погашать задолженность перед банком. Только исполнять свои обещания он не собирался. Обманом он также завладевал ценными бумагами и другим имуществом граждан.

Ущерб от преступлений составляет более 55 тысяч рублей. Задержали мошенника по инициативе белорусской стороны.

В России задержали белоруса, которого разыскивали за мошенничество-4

В России задержали белоруса, которого разыскивали за мошенничество-6

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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