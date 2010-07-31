В России из-за лесных пожаров из лагерей отдыха в экстренном порядке эвакуировали около 9,5 тысяч детей

В 17 российских регионах, где зафиксированы природные пожары, ситуация может осложниться. Такие опасения высказал глава МЧС России Сергей Шойгу.

Пожарные и военные ведут круглосуточную борьбу со стихией. Однако, пожары с низовых переходят в верховые. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя распространяется со скоростью 100 метров в минуту. Хотя площадь лесных пожаров и без того превышает 120 тысяч гектаров.

Практически дотла сгорели деревни в 14 регионах. Около 30 человек погибли. Без крыши над головой остались тысячи людей. Пламя вплотную подбирается еще к 200 населенным пунктам в Московской, Нижегородской областях и в Мордовии. В Воронежской области из-за лесных пожаров закрыли все лагеря летнего отдыха. В экстренном порядке эвакуировали около 9,5 тысяч детей. Всех их отправили домой.