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Сухая погода и нестерпимая жара стали причиной крупных лесных пожаров в России

31 июля 2010 15:07
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Их площадь уже превышает 120 тысяч гектаров.

С огнём пока справиться не удаётся. Практически дотла сгорели деревни в 14 регионах. Официальное число погибших — 30 человек. Тысячи остались без крыши над головой.

Круглосуточную борьбу со стихией ведут уже не только пожарные, но и военные. Они помогают эвакуировать людей из опасных районов и создают противопожарные полосы вокруг населенных пунктов. Однако, огонь уже подступает к крупным городам.

Ситуация может ухудшиться, ведь в некоторых регионах России температура доходит до +40. И дождей пока не предвидится.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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