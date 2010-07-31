Сухая погода и нестерпимая жара стали причиной крупных лесных пожаров в России

Их площадь уже превышает 120 тысяч гектаров.

С огнём пока справиться не удаётся. Практически дотла сгорели деревни в 14 регионах. Официальное число погибших — 30 человек. Тысячи остались без крыши над головой.

Круглосуточную борьбу со стихией ведут уже не только пожарные, но и военные. Они помогают эвакуировать людей из опасных районов и создают противопожарные полосы вокруг населенных пунктов. Однако, огонь уже подступает к крупным городам.

Ситуация может ухудшиться, ведь в некоторых регионах России температура доходит до +40. И дождей пока не предвидится.