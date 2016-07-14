В Рогачёве молния ударила в мальчика 9 лет

Новости Беларуси. Известно и о новых пострадавших. В Рогачёвском районе молния ударила в 9-летнего мальчика. Сейчас за его жизнь борются медики. Всего в клиники по всей стране обратились более 30 человек. Только в Минске с травмами госпитализированы пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Доставлялись пациенты как своим транспортом, знакомыми, так и скорой помощью. И, в том числе, направлялись поликлиникой. Госпитализировано в стационар 5 человек, из них два пациента имеют более тяжёлые травмы. У одного пациента травма в результате ранения летящим куском шифера. У двоих травма в результате падения дерева. Одна пациентка отдыхала в парке и получила травму сорванной крышей беседки. На данный момент состояние здоровья у всех стабильное.