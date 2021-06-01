В Ратомке загорелась конюшня центра олимпийской подготовки

Новости Беларуси. ЧП в Ратомке. Как сообщает МЧС, горели конюшни Республиканского центра подготовки конного спорта. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в Ратомке. Как сообщает МЧС, горели конюшни Республиканского центра подготовки конного спорта. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конюшни горели открытым пламенем, столбы дыма были видны при подъезде к Минску с противоположного юго-восточного направления.
Пожар ликвидировали около 13:30. Из горящих конюшен успели вывести лошадей. Никто из людей не пострадал.