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В Ратомке загорелась конюшня центра олимпийской подготовки

01 июня 2021 11:10
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Новости Беларуси. ЧП в Ратомке. Как сообщает МЧС, горели конюшни Республиканского центра подготовки конного спорта. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ратомке загорелась конюшня центра олимпийской подготовки-1

Конюшни горели открытым пламенем, столбы дыма были видны при подъезде к Минску с противоположного юго-восточного направления.

Пожар ликвидировали около 13:30. Из горящих конюшен успели вывести лошадей. Никто из людей не пострадал.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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