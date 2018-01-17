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В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие

17 января 2018 14:58
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Новости Беларуси. Трассы Минской области своевременно были очищены от снега и обработаны песчано-солевой смесью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие-1

Почти 200 единиц техники вышли на расчистку путей. Не наблюдалось и всплеска аварийности.

Правда, без ДТП все же не обошлось. В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. По предварительной версии, водитель легковушки выбрал неправильную скорость движения и на заснеженной трассе вылетел на встречную. Его доставили в реанимацию, пострадала и пассажирка маршрутки.

В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие-4

В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие-6

Ирина Сапунова,  инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Минской области:
Сейчас в сложившихся погодных условиях мы настоятельно рекомендуем водителям быть вдвойне внимательными за рулем. При движении соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Также быть внимательными на закруглениях, подъемах, спусках автодорог. Избегать по возможности резких маневров и торможений.

В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие-9

Артем Тукало, водитель трактора:
Уже с шести утра на выезде много почистили, заказов много. Сейчас тоже едим чистить. Ночь впереди, завтра тоже мы работаем, пока снег.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится. Отмечается и гололед. А вот минус уменьшится: морозы ослабли.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Ирина Сапунова # Артем Тукало

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