В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. Трассы Минской области своевременно были очищены от снега и обработаны песчано-солевой смесью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Правда, без ДТП все же не обошлось. В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. По предварительной версии, водитель легковушки выбрал неправильную скорость движения и на заснеженной трассе вылетел на встречную. Его доставили в реанимацию, пострадала и пассажирка маршрутки.

Почти 200 единиц техники вышли на расчистку путей. Не наблюдалось и всплеска аварийности.

Ирина Сапунова, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Минской области: Сейчас в сложившихся погодных условиях мы настоятельно рекомендуем водителям быть вдвойне внимательными за рулем. При движении соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Также быть внимательными на закруглениях, подъемах, спусках автодорог. Избегать по возможности резких маневров и торможений.

Артем Тукало, водитель трактора:

Уже с шести утра на выезде много почистили, заказов много. Сейчас тоже едим чистить. Ночь впереди, завтра тоже мы работаем, пока снег.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится. Отмечается и гололед. А вот минус уменьшится: морозы ослабли.